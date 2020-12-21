Членов пропавшей семьи с двумя детьми из Новосибирска нашли живыми

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Члены семьи из Новосибирска, пропавшей четыре дня назад, обнаружены живыми, сообщается в официальной группе поискового отряда "Лиза Алерт".

В воскресенье в пресс-службе регионального главка МВД журналистам сообщили, что полиция ищет пропавшую в Новосибирске 17 декабря семью с двумя маленькими детьми. В официальной группе поискового отряда "Лиза Алерт" по Новосибирской области сообщалось, что семья с детьми - мужчина в возрасте 28 лет, женщина 30 лет, а также две девочки в возрасте одного года и пяти лет - 17 декабря уехала из Ленинского района Новосибирска на автомобиле Cadillac Escalade черного цвета, после чего перестала выходить на связь.

"Найдены. Живы", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, глава семьи мог быть подозреваемым в мошенничестве, о чем он сообщал в видеообращении, записанном для друзей.