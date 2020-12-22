В Томске 15 января пройдет премьера фильма по рассказу Кинга, снятого 16-летней школьницей

ТОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. Киноклуб "Сибирские киномастерские" из Томска назначил на 15 января премьеру экранизации рассказа Стивена Кинга "Женщина в палате", права на которую писатель продал 16-летней воспитаннице клуба Диане Костыриной за $1 в феврале 2020 года. Показ пройдет в закрытом формате из-за пандемии коронавируса, сообщил ТАСС продюсер ленты, руководитель киноклуба Роман Дваладзе.

Передача прав на экранизацию прошла в рамках проекта Кинга Dollar Babies, цель которого - дать студентам и ученикам киношкол шанс снять фильм по одному из его рассказов. К съемкам картины приступили в августе.

"Мы завершили монтаж, завершили озвучку, осталось наложить звук, доделать несколько деталей, и картина будет готова. Премьера пройдет 15 января в "Аэлите" (зрелищный центр в Томске). Поскольку нельзя организовать показ для широкой аудитории из-за пандемии коронавируса, то он пройдет в закрытом формате - картину мы представим только СМИ и съемочной группе", - сказал Дваладзе.

Он уточнил, что картина будет представлена массовому зрителю на фестивале Dollar Babies Russia в 2021 году.

Рассказ "Женщина в палате" повествует о переживаниях мужчины, который должен незаконно совершить эвтаназию своей матери, умирающей в больничной палате от рака желудка.

Кинг - автор более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров. Его первый роман "Кэрри" появился в середине 1970-х годов, за ним последовал роман "Сияние", принесший ему известность. В 2003 году он был удостоен медали Национального книжного фонда за выдающийся вклад в американскую литературу, а в 2014 году был награжден Национальной медалью за достижения в искусстве.