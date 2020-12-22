Сибирский центр обработки данных станет пилотным проектом сети суперкомпьютерных центров

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. "Сибирский национальный центр высокопроизводительных вычислений, хранения и обработки данных" (СНЦ "ВВОД") станет пилотным проектом реализации программы "Умное безопасное пространство" в Сибири. Программа подразумевает создание единой инфраструктуры суперкомпьютерных центров, сообщила ТАСС ответственный секретарь межведомственной рабочей группы по развитию региональной суперкомпьютерной и телекоммуникационной инфраструктуры, а также цифровой трансформации регионов Ольга Дорохова.

"Национальным центром управления обороной (НЦУО) РФ принято решение рассмотреть Сибирский федеральный округ в качестве одного из пилотных макрорегионов (федеральных округов) для реализации программы "Умное безопасное пространство", в рамках которой планируется создать единую инфраструктуру суперкомпьютерных центров, которая станет опорным каркасом обработки данных субъектов Российской Федерации, создания цифровых двойников регионов и платформой для принятия управленческих решений на уровне федерального округа. Пилотным проектом для межведомственного и межрегионального взаимодействия в рамках реализации программы в Сибирском Федеральном округе станет "Сибирский национальный центр высокопроизводительных вычислений, хранения и обработки данных - СНЦ ВВОД", - сообщила Дорохова.

Соответствующий протокол, по ее словам, утвержден начальником НЦУО РФ Михаилом Мизинцевым, а также заместителем председателя коллегии ВПК РФ Олегом Бочкаревым. Целью создания таких датацентров в регионах является формирование устойчивости кластера высокопроизводительных ресурсов для вычислений, обработки и размещения данных, имеющих высокое государственное значение. Такие центры вместе с поддерживающими их функционирование научными коллективами станут одной из основ информационной безопасности страны.

"СНЦ ВВОД" станет основным суперкомпьютерным датацентром и центральным распределительным узлом межрегиональной суперкомпьютерной инфраструктуры 1-го уровня, являющимся опорным центром обработки данных субъекта и платформой для создания цифрового двойника территории. Суперкомпьютерная инфраструктура первого уровня включает вычислительные системы, на протяжении всего жизненного цикла входящие в мировой топ-50 по производительности в соответствии с рейтингом самых производительных суперкомпьютеров top500.org", - сообщила собеседница агентства.

В числе направлений работы "СНЦ ВВОД" - использование компьютерного моделирования и анализа больших данных для ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ").

4 февраля заместитель директора Федерального исследовательского центра Института вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) Андрей Юрченко на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Череповце предложил организовать сеть суперкомпьютерных центров не только в Москве, где они уже существуют, но и в регионах. Позднее Юрченко пояснил ТАСС, что разработанный ФИЦ ИВТ проект Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных в новосибирском Академгородке должен быть создан не позднее 2023 года. В апреле ИВТ СО РАН получил статус федерального исследовательского центра.

О центре

Сибирский национальный центр высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных начал разрабатываться в 2018 году как один из проектов плана развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0". По вычислительным ресурсам и объемам хранения СНЦ ВВОД должен занять лидирующие позиции в России, а его суперкомпьютеры войти в топ-50 по производительности в мире.

В сентябре научными и образовательными организациями Новосибирска и Томска было подписано соглашение о создание сети суперкомпьютерных центров в данных городах. В рамках соглашения в Новосибирске планируется создание суперкомпьютерного центра первого уровня, в Томске - второго.