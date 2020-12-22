Власти Кузбасса рекомендовали работодателям региона сделать 31 декабря выходным днем

КЕМЕРОВО, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Кузбасса рекомендовали руководителям предприятий всех форм собственности в регионе сделать 31 декабря выходным днем, чтобы работники могли провести его дома и подготовиться к Новому году. Органы власти при этом будут работать в обычном режиме, сообщил на пресс-конференции во вторник губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Мы рекомендуем всем предприятиям принять решение, чтобы 31 декабря стал выходным днем. И можно заменить [рабочий день] на 26 декабря, последнюю субботу, сделать ее рабочей. Мы рекомендуем это всем на территории Кузбасса. Государственные органы [будут работать]. Если поступит решение от правительства РФ о том, чтобы 31 декабря [сделать] выходным днем, мы с удовольствием к этому решению присоединимся", - сказал Цивилев.

По данным Роструда, в 2020 году по производственному календарю 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днем. Затем россияне будут отдыхать с 1 по 10 января. Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник, 11 января.

Если 31 декабря работодатель предоставляет сотрудникам дополнительный день отдыха по своей инициативе, он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате.