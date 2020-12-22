В Иркутской области выявили загрязнение реки стоками с очистных сооружений

ИРКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура в Иркутской области выявила сброс в реку Кутулик загрязненных сточных вод, в которых предельно допустимые концентрации сульфатов превышены в 1,4 раза, фосфатов - в два раза. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Проведенная прокурорская проверка показала, что в поселке Кутулик на муниципальных очистных сооружениях, принимающих от населения хозяйственно-бытовые сточные воды, не обеспечена их необходимая очистка. Фактически в реку Кутулик сливаются загрязненные воды, что крайне негативно сказывается на экологическом балансе реки, причиняется ущерб экосистеме водоема, имеющего рыбохозяйственное значение. Согласно лабораторным исследованиям, концентрация вредных веществ в стоках превышает нормативные показатели: по сульфатам в 1,4 раза, по фосфатам в два раза", - говорится в сообщении.

Очистные сооружения не поставлены на государственный учет, деятельность по сбросу сточных вод не согласована с территориальным управлением Росрыболовства.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Аларского района и организации, эксплуатирующей очистные. Ведомство требует обеспечить очистку сточных вод до нормативов, а также взыскать причиненный ущерб окружающей среде в размере 90 тыс. рублей.

Поселок Кутулик, расположенный в Аларском районе, является одним из старейших населенных пунктов Иркутской области. В поселке, который находится в 180 км от Иркутска, проживают более 5 тыс. человек.