Двигатели для нового Ил-114-300 будут испытывать на полигоне под Омском

"Сегодня запущен новый стенд по испытанию двигателей ТВ7-117СТ, которые будут проводиться до 2024 года. Это двигатели для министерства обороны и для гражданской авиации, мы получаем большой заказ на проведение испытательных работ. Крутогорский филиал [завода им. Баранова] до 2024 года обеспечен заказами, это определенная гарантия его развития", - сказал Бурков.

ОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. Турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ для нового самолета Ил-114-300, первый полет которого был совершен 17 декабря, будут проходить испытания на полигоне Омского моторостроительного завода им. Баранова (входит в НПЦ газотурбостроения "Салют") в микрорайоне Крутая Горка Омска. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.

Руководитель производственного комплекса "Салют" Алексей Громов отметил, что в Крутой Горке будут проводиться испытания и производственно-конструкторские работы по двигателям ТВ7-117-СТ и ТВ7-117-СТ01. "Это длительный период и очень ответственный, - сказал он. - Здесь исторически проводились испытания двигателей ТВ7-117 и учитывая то, что сохранилась и стендовая база, и люди, которые знают и понимают этот двигатель, было принято решение реанимировать на крутогорской площадке испытательный стенд и модернизировать его".

По его словам, загрузка стенда в перспективе может быть довольно большой. "Если [самолетами Ил-114-300] будет обеспечиваться фактически замена самолетов типа Ан-26, то загрузка предприятий корпорации будет серьезная. Пока речь идет о пятидесяти [двигателях], а дальше посмотрим", - сказал Громов.

Об Ил-114-300

Ил-114-300 - это универсальная платформа, которая обеспечивает возможность создания на ее базе семейства самолетов различного назначения - грузового, комбинированного грузопассажирского, самолетов специальной авиации (медицинского, самолета аэрофотосъемки и др.), самолета на лыжно-колесном шасси. Технические характеристики летательного аппарата позволяют эксплуатировать его в сложных климатических условиях, при слабой аэродромной инфраструктуре, в том числе на неподготовленных грунтовых ВПП. Самолет способен перевозить до 68 пассажиров на расстояние до 1 500 км.

Ил-114-300 оснащается новыми российскими двигателями ТВ7-117СТ-01 разработки и производства АО "ОДК". Турбовинтовой двигатель создан на санкт-петербургском предприятии АО "ОДК-Климов". ТВ7-117СТ-01 обладает мощностью на взлетном режиме до 3 100 л. с.

О заводе им. Баранова

Омское моторостроительное объединение им. Баранова является одним из старейших и крупнейших предприятий по производству авиационных двигателей в России и единственным за Уралом. Завод создавался в 1916 году в Запорожье, в августе - сентябре 1941 года был эвакуирован в Омск.

Сегодня завод участвует в производстве модернизированного двигателя НК-32 для стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, двигателя РД-33МК для истребителей семейства "МиГ-29", двигателя АИ-222-25 для учебно-боевого самолета Як-130, силовой установки ТВ7-117СТ для легкого военно-транспортного самолета Ил-112, вертолетного двигателя ВК-2500 и силовой установки ВСУ-10 для самолетов Ил-96.