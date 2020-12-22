"Атомфлот" решает вопрос о направлении одного из ледоколов на помощь судну "Спарта-3"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Атомфлот" обсуждает с партнерами отвлечение одного из своих ледоколов (работают в акватории Северного морского пути по долгосрочным контрактам) для помощи контейнеровозу "Спарта-3", который застрял во льдах в Енисейском заливе. Об этом ТАСС сообщил гендиректор предприятия Мустафа Кашка, слова которого передала пресс-служба.

"В настоящее время в акватории Северного морского пути работают атомные ледоколы "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач". Данные суда задействованы в проводках по долгосрочным контрактам. В настоящее время с нашими партнерами решается вопрос об отвлечении одного из атомоходов для оказания помощи контейнеровозу "Спарта-3" (судовладелец ООО "ОБЛ-Шиппинг") и ледокольному буксиру "Кигориак" (судовладелец ООО "Фемко-Менеджмент")", - сказал он.

Ранее источник в судоходной отрасли сообщил ТАСС, что судно "Спарта-3" застряло во льдах в Енисейском заливе.

Кашка обратил внимание на то, что разрешение на плавание в акватории Северного морского пути ранее было выдано судну для маршрута западная граница СМП - порт Сабетта - западная граница СМП. "Атомфлот" при этом не обладает информацией о том, по каким причинам судовладелец контейнеровоза "Спарта-3" принял решение самовольно изменить маршрут и направиться в Енисейский залив без разрешения", - сказал он.

В результате для выполнения рейса по новому маршруту "Спарте-3" понадобились услуги ледокольной проводки, с этой целью компания наняла ледокольный буксир "Кигориак", но не учла, что самостоятельное плавание данного судна разрешено лишь до 1 декабря. "Атомфлот", продолжил Кашка, 23 ноября и 27 ноября направлял официальные запросы капитану судна "Спарта-3" с просьбой пояснить, на каком основании было решено изменить маршрут движения без соответствующего разрешения, но ответов не поступило.

"Судовладелец отдавал себе отчет, что отвлечение атомного ледокола от работ по контрактным обязательствам сопряжено с рисками. Несмотря на это, контейнеровоз "Спарта-3" направился в направлении порта Дудинка без разрешения, а выполнение своего рейсового задания поставил выше безопасности мореплавания и интересов других компаний, работающих в акватории Северного морского пути", - заключил руководитель "Атомфолота".