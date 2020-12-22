В Томской области возбудили дело после появления видео с избиением женщиной ребенка

ТОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством" после публикации видео, на котором, по предварительным данным, жительница села Пашни Каргасокского района избивала своего сына и угрожала ему убийством за плохое поведение в школе. Ролик был снят гостьей женщины, с которой они распивали спиртное, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"По предварительным данным, <…> в вечернее время жительница деревни Пашни Каргасокского района Томской области, находясь дома по месту своего проживания, применила насилие к своему несовершеннолетнему сыну из-за его поведения в школе, при этом кричала, что "убивает и убивать будет". Данный момент был запечатлен на видеозапись находившейся в гостях у женщины односельчанкой, которая вместе с хозяйкой распивала спиртные напитки", - говорится в сообщении томского управления СК.

Сотрудниками управления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

За нападение на ребенка полиция составила на жительницу Томской области протокол по статье КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Прокуратура начала проверку органов опеки.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как женщина избивала своего ребенка и душила его прутом за то, что ее вызвали в школу обсудить поведение мальчика.