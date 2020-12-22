Суд в Красноярске не стал отменять домашний арест бизнесмену Быкову, находящемуся в СИЗО

КРАСНОЯРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Красноярский краевой суд отклонил апелляцию об отмене домашнего ареста, назначенного бизнесмену Анатолию Быкову, который сейчас находится под стражей в СИЗО по уголовному делу об убийстве исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова в 2005 году. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Быков с мая находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. 22 октября Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан по подозрению в организации убийства в 2005 году. 23 октября суд Центрального района Красноярска арестовал его до 21 декабря. Затем арест был продлен до 24 февраля 2021 года. При этом 3 декабря суд продлил домашний арест Быкова до 4 января 2021 года.

"Оставить постановление Железнодорожного районного суда без изменения, а жалобу адвокатов Быкова - без удовлетворения", - сообщили в суде, добавив, что внесены уточняющие изменения в постановления суда о домашнем аресте.

В суде уточнили, что адвокаты просили отменить решение о домашнем аресте, так как оно "реально не вступило в силу и не исполняется, нет смысла в его дальнейшем продлении". Ранее в суде поясняли ТАСС, что одна мера пресечения перекрывает другую, если по второму делу суд примет решение не продлевать заключение под стражей, то мера о домашнем аресте вступит в права.

Помимо причастности к убийствам, Быкова подозревают в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.