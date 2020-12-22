В Омске по поручению полпреда увеличили частоту движения общественного транспорта

ОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. Мэрия Омска по поручению полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло увеличила количество общественного транспорта на маршрутах в часы пик на 95 единиц для снижения риска заражения пассажиров коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Омска во вторник.

8 декабря Меняйло в ходе поездки в Омск поручил Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, где ежедневно регистрируется около 240 случаев инфицирования коронавирусом, увеличить в утренние и вечерние часы частоту движения общественного транспорта на маршрутах.

"Первые дополнительные автобусы вышли на маршруты уже 8 числа, с 9 декабря в часы пик <…> выпуск был увеличен более чем на 20 маршрутах. По данным на 21 декабря, в часы пик на 33 автобусных маршрутах муниципальных и коммерческих перевозчиков увеличен выпуск подвижного состава на 95 единиц", - сообщила пресс-служба.

В департаменте транспорта Омска ТАСС добавили, что в обычное время в час пик на маршруты в городе выходят около 1,7 тыс. единиц муниципального и коммерческого транспорта. По словам заместителя директора департамента транспорта Игоря Кожухова, количество дополнительного транспорта ограничивается числом водителей. "Работа водителя достаточно сложная и очень ответственная, от водителя во многом зависит безопасность пассажиров во время поездки. Поэтому для водителей обязательно соблюдение режима труда и отдыха, и минимизированы часы переработок", - цитирует пресс-служба Кожухова.

Увеличение количества транспорта позволило 21 декабря выполнить 376 дополнительных рейсов. Данные автоматизированной системы оплаты проезда свидетельствуют о том, что среднее наполнение салонов на маршрутах, где был выпущен дополнительный транспорт, снизилось, сообщили в мэрии.

По данным омского Минздрава, за прошедшие сутки в Омской области выявлено 240 случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели 27 898 человек, из которых 17 778 выздоровели, 803 умерли.