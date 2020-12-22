Внешнеторговый оборот Приангарья и Монголии за девять месяцев составил $57 млн

ИРКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Иркутской области и Монголии по итогам первых девяти месяцев 2020 года составил $57 млн. Об этом во вторник сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с генконсулом Монголии в Иркутской области Жигмэдом Энхжаргалом.

"За девять месяцев 2020 года внешнеторговый оборот Иркутской области с Монголией составил более $57 млн. В товарной структуре экспорта в Монголию преобладают продовольственные товары, химическая и машиностроительная продукция, нефтепродукты", - пояснил Кобзев.

Он уточнил, что регион планирует и в дальнейшем поддерживать тесные связи с Монголией, в том числе по взаимодействию с вузами по подготовке и переподготовке специалистов. Кроме того, в 2021 году делегация Иркутской области планирует посетить Монголию.

"Сейчас прорабатывается вопрос организации в 2021 году официального визита делегации Иркутской области. Он будет приурочен к празднованию 100-летия дипломатических отношений между Россией и Монголией. В ходе визита планируется подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Приангарья и одним из аймаков Монголии", - добавил Кобзев.