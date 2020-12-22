Власти РФ перераспределили в пользу Иркутской области почти 340 млн руб. на охрану Байкала

ТАСС, 22 декабря. Правительство РФ перераспределило в пользу Иркутской области почти 340 млн рублей субсидии, ранее предусмотренной для Республики Бурятия, на мероприятия по охране озера Байкал. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что субсидия предусмотрена на модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро и другие водные объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы Байкала.

Как сообщал ТАСС, власти Иркутской области планируют до 2024 года построить и реконструировать очистные сооружения в Иркутском, Слюдянском и Ольхонском районах, где населенные пункты расположены на побережье озера Байкал. Это, в частности, города Слюдянка и Байкальск, поселки Култук, Листвянка, Большое Голоустное. Ориентировочная стоимость реализации проектов составляет 14 млрд рублей. В 2021-2022 годах власти региона планируют разработать проектную документацию и рассчитывают на включение проектов в федеральный проект "Сохранение озера Байкал".

Байкал, внесенный в список всемирного наследия Юнеско в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Природоохранная прокуратура по итогам проверки, проведенной в Иркутской области в 2019 году, установила, что стоки шести населенных пунктов центральной экологической зоны Байкала (включает Байкал с островами, водоохранную зону, прилегающие к озеру особо охраняемые природные территории), не соответствуют нормативам. Проверка очистных сооружений проводилась в городах Байкальск, Слюдянка, поселках Листвянка, Култук, Ангасолка и Залари. Прокуратура подала иски с требованием обеспечить надлежащую очистку сточных вод.