Более 140 км газопроводов построят в Новосибирской области по соглашению с "Газпромом"

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Компания "Газпром" построит 141 км внутрипоселковых газопроводов в Ордынском, Черепановском и Сузунском районах Новосибирской области по программе развития газоснабжения и газификации региона на период с 2021 по 2025 годы. Об этом ТАСС сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

В начале декабря пресс-служба компании "Газпром" сообщала, что до конца 2025 года направит 2,3 млрд рублей на газификацию по программе развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Это позволит провести в регионе в том числе реконструкцию пяти газораспределительных станций (ГРС).

"Запланировано строительство внутрипоселковых газопроводов протяженностью 141 км в селе Козиха, деревне Березовка Ордынского района, селе Шурыгино Черепановского района, селе Шипуново, рабочем поселке Сузун Сузунского района", - сообщил министр.

По его словам, кроме этого, планируется техническое перевооружение ГРС в поселке Чаны, городе Барабинске, ГРС "ВНИИМБ" в Новосибирске и "Заря" в Тогучинском районе. Также намерены модернизировать ГРС-5, о которой ранее сообщалось, что ее мощности недостаточно для промышленного потенциала предприятий и поселений - города Бердска, микрорайона Нижняя Ельцовка и станции Сеятель в Новосибирске.

Денис Архипов добавил, что объем инвестиций "Газпрома" на 2021-2025 годы намерены уточнять, в зависимости от выполнения правительством Новосибирской области обязательств по подготовке потребителей к приему газа и отсутствия в области задолженности за газ. Конкретизировать обязательства региона министр не стал.

В области действует программа развития газоснабжения и газификации на 2016 - 2020 годы. По состоянию на ноябрь 2020 года уровень газификации жилищного фонда в Новосибирской области составлял 33,84%, газифицировано 132,7 тыс. домовладений.