Школьникам в Норильске разрешили не ходить на учебу из-за сильных морозов

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Школьникам в Норильске, где ожидаются морозы до 48 градусов, разрешено не посещать занятия. Об этом в среду сообщается на официальном сайте администрации города.

Во вторник Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что 23-25 декабря в северных районах Красноярского края ожидается сильный мороз: температура воздуха на юге Таймырского муниципального района составит 45-50 градусов ниже нуля, в Эвенкии и на севере Туруханского района 50-55 градусов

"По данным Таймырского центра по гидрометеорологии, в связи с неблагоприятными погодными условиями, по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся первой смены <...> с первого по 11 классы", - сообщает мэрия.

Также разрешено не посещать занятия школьникам Дудинки.

По данным на 08:00 (04:00 мск) в Норильске 40-42 градуса мороза. По данным Таймырского центра по гидрометеорологии, в среду в городе ожидается 43-48 градусов мороза.

Численность жителей северных районов: Туруханского, Эвенкийского, Таймырского, а также расположенного на полуострове Таймыр Норильска составляет около 240 тыс. человек.