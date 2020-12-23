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Главу управления автодорог Новосибирской области задержали по подозрению в коррупции

По предварительным данным, Михаил Чуманов получил взятки в размере 100 тыс. и 5 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" (ТУАД) Михаила Чуманова из-за коррупционных преступлений, сообщили ТАСС в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России. 

"Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Государственного казенного учреждения Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области", его брата и двоих представителей коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере автодорожного строительства, по фактам совершения ими коррупционных преступлений (ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ)", - сообщили в ведомстве. 

Отмечается, что, по предварительным данным, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций взятки в суммах 100 тыс. рублей и 5 млн рублей в обмен на покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области. 

Чуманов, его брат и двое представителей компаний задержаны, решается вопрос об их аресте. В ТУАД, данных организациях и местах жительства фигурантов проведены обыски. В самом учреждении отказались комментировать ситуацию. 

ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" занимается обеспечением безопасного и бесперебойного движения, организацией содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог. Михаил Чуманов возглавил учреждение в феврале 2018 года.

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