В Томской области возобновили оказание плановой медпомощи

Ограничения из-за коронавируса были введены в Томской области 31 марта. 27 ноября запрет на массовые мероприятия и масочный режим были продлены до 1 февраля 2020 года. Из-за роста заболеваемости ковидом в начале октября власти Томской области приняли решение ужесточить ограничения: 5 октября приостановили оказание плановой медпомощи - получить услуги врачей могли только пациенты с риском для жизни и здоровья.

"На этой неделе медицинские организации Томской области возобновляют плановое оказание медпомощи. <…> Возобновляется запись на прием через электронную регистратуру и кол-центры медучреждений. Будет доступна вся диагностика, включая УЗИ, ЭКГ и другие виды обследований", - говорится в сообщении.

При этом получить услуги врача жители региона смогут с некоторыми ограничениями - пока недоступны диспансеризация и профилактические осмотры. "Мы постоянно ведем мониторинг эпидемиологической ситуации в регионе совместно с Роспотребнадзором и сегодня можем говорить о достижении плато по количеству заболевших COVID-19. Плановая помощь пациентам организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, их соблюдение будет строго контролироваться", - цитируют в сообщении главу областного департамента здравоохранения Сергея Дмитриева.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 22 736 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 18 183 пациента, умерли 206 человек.