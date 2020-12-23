Умер экс-председатель СО РАН Николай Добрецов

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Бывший председатель СО РАН и вице-президент Российской академии наук Николай Добрецов умер в Новосибирске в возрасте 84 лет, говорится в размещенном в среду сообщении на сайте СО РАН.

"Президиум Сибирского отделения Российской академии наук и объединенный ученый совет СО РАН наук о Земле с глубоким прискорбием извещают о кончине 23 декабря 2020 года выдающегося российского ученого-геолога, академика РАН, доктора геолого-минералогических наук, с 1997 года по 2008 год - председателя Сибирского отделения РАН и вице-президента Российской академии наук Добрецова Николая Леонтьевича", - говорится в сообщении. Похороны состоятся в Новосибирске 26 декабря.

Добрецов с 60-х годов работал в Институте геологии и геофизики СО АН СССР, с 1988 года возглавил его. Он был создателем школы по изучению глубинной геодинамики в СО РАН. Эта школа исследует и моделирует процессы, которые происходят в глубинах Земли.