В Омске объявили банкротом продовольственную корпорацию "ОША"

ОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Продовольственная корпорация "ОША", которая совместно с уже банкротящимся ликеро-водочным одноименным заводом входит в ассоциацию торгово-промышленных предприятий "Группа "ОША", признана Арбитражным судом Омской области банкротом. Об этом сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

ПК "ОША", где еще в 2019 году было трудоустроено 480 человек, включает свинокомплекс и птицефабрику, которые ежегодно производили около 70 млн штук яиц, 250 тонн мяса птицы и 1 000 тонн свинины. Для обеспечения животных кормами компания выращивала пшеницу, рожь и ячмень, а в качестве белковой подкормки использовала зерновые отходы ликеро-водочного завода "ОША".

"Арбитражный суд Омской области <…> решил признать несостоятельным (банкротом) акционерное общество "Продовольственная корпорация "ОША", - говорится в опубликованном решении суда.

В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим назначен член ассоциации "Саморегулируемая организация Арбитражных управляющих "Меркурий" Александр Цуканов. Отчет конкурсного управляющего будет рассмотрен 7 июня 2021 года.

О банкротстве ЛВЗ "ОША"

Процедура банкротства в отношении некогда одного из крупнейших производителей алкогольной продукции и налогоплательщиков Омской области была введена судом в августе 2019 года по иску Федеральной налоговой службы, которая требовала от завода уплаты более 474,9 млн рублей. В январе 2020 года предприятие было признано банкротом, был назначен арбитражный управляющий. Позднее налоговая выдвинула требование об уплате более 1 млрд рублей налогов, которые были доначислены по итогам налоговой проверки.

Ранее гендиректор завода Андрей Аверченко был приговорен к трем годам исправительной колонии за уклонение от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. Суд также удовлетворил иск областной прокуратуры о взыскании солидарно с Аверченко и возглавляемой им организации более 262 млн из 300 млн рублей нанесенного государству вреда. Около 40 млн рублей было ими выплачено ранее.

Установлено, что гендиректор завода разработал схему по сокрытию выручки предприятия и реализовал в 2013 году около 17 млн литров неучтенной алкогольной продукции через организацию-посредника. Он также вносил заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы и в декларации по уплате налога на добавленную стоимость. В декабре 2019 года прокуратура Омской области сообщила, что Аверченко также обвиняется в уклонении от уплаты более 1,1 млрд рублей налогов.