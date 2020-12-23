Бюджет Новосибирска на 2021 год приняли с дефицитом в 1,5%

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Совет депутатов Новосибирска утвердил во втором окончательном чтении проект городского бюджета на 2021 год с дефицитом в 800 млн рублей, что составляет 1,5% от расходов. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

"Главный финансовый документ, регламентирующий деятельность муниципалитета на ближайший год, утвержден с дефицитом в 800 млн рублей. Доходы составят 50,061 млрд рублей, расходы - 50,861 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Дефицит бюджета по сравнению с текущим годом снизился примерно на треть - с 1,2 до 0,8 млрд рублей - бюджет 2020 года был принят с расходами в 53,29 млрд рублей, доходами - 52,04 млрд рублей. В 2021 году около 70% расходов составят социальные выплаты, заработная плата работникам бюджетной сферы, обеспечение учреждений образования.

Более 7,5 млрд рублей предусмотрено в бюджете на развитие дорог, около 2,5 млрд рублей - на строительство новых объектов. Еще 182 млн рублей направят на обновление городского транспорта, 185 млн рублей - на разработку проектов, в том числе на ремонт Октябрьского моста и объектов по проекту "Академгородок 2.0".

Новосибирску в 2021 году из Фонда реформирования ЖКХ также будет выделено почти 270 млн рублей на расселение 16 аварийных домов. Объем софинансирования из городского бюджета составит около 120 млн рублей. Часть денег пойдет на выплату компенсаций владельцам квартир в снесенных домах, часть - на возведение нового жилья.

"Бюджет, который мы сегодня рассматриваем, один из самых сложных за последние несколько лет. Расходы на развитие города в 2021 году снизятся до 4 млрд рублей, однако все крупные проекты, начатые ранее, будут продолжены. Это строительство станции метро "Спортивная", автодорог и развязок. В приоритете - участие в национальных и региональных проектах. Важно, что бюджет сохранит социальную направленность", - подчеркнул мэр Анатолий Локоть.