В Кузбассе возбудили дело по факту гибели рабочего на угольном разрезе "Виноградовский"

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Следственные органы Кемеровской области возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности по факту гибели рабочего при обрушении горной породы на угольном разрезе "Виноградовский". Об этом сообщается в среду на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Как сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса, на место происшествия выехал прокурор Прокопьевского района.

По данным следствия, рабочий находился в кабине экскаватора, когда глиняный борт забоя стал осыпаться. Технику с машинистом внутри завалили около 60 тыс. кубометров глины. По данным источника ТАСС в оперативных службах региона, на месте работали два отделения военизированного горноспасательного отряда. Через несколько часов после обрушения горноспасатели обнаружили под завалами машиниста, от полученных травм он умер на месте. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Разрез "Виноградовский" расположен в Беловском районе Кемеровской области в границах Караканского угольного месторождения. Предприятие работает с 2004 года с проектной мощностью 3 млн тонн угля марки "Д" в год. Добываемый уголь реализуется в качестве энергетического топлива.