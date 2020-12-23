Опека забрала 12-летнего сына у жительницы Томской области после видео с его избиением

ТОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Органы опеки Томской области забрали из семьи 12-летнего мальчика после публикации видео с избиением его матерью. Ребенка ждет помощь психологов и жизнь в замещающей семье, сообщила в среду ТАСС представитель областного департамента по вопросам семьи и детей.

"Сигнал был передан департаментом в Каргасокскую опеку утром 21 декабря, в этот же день (буквально через 15 мин) специалисты выехали в семью .<…> В целях обеспечения безопасности ребенка на сегодняшний день принято постановление администрации Каргасокского района об отобрании ребенка из семьи, согласно 77-й статье Семейного кодекса РФ. В настоящее время ребенок находится в безопасности, органы опеки ведут работу по организации его семейного жизнеустройства", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что также с мальчиком будут работать психологи, которые помогут справиться с психологической травмой, полученной в кровной семье, и подготовят его для жизни в замещающей.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как женщина избивала своего 12-летнего ребенка и душила его за то, что ее вызвали в школу обсудить поведение мальчика. Женщина кричала, что убьет ребенка. По предварительным данным, томичка была в состоянии алкогольного опьянения.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Статья предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. За нападение на ребенка полиция составила на жительницу Томской области протокол по статье КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Прокуратура начала проверку органов опеки.