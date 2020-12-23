В Алтайском крае ожидают поставок более 90 тыс. доз вакцины от коронавируса за три месяца

БАРНАУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Более 90 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступит в Алтайский края до конца февраля 2021 года. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор региона Виктор Томенко.

"Декабрь, январь и февраль - в течение примерно этого срока в край поступит еще чуть более 90 тыс. доз вакцины. Мы предполагаем, что до конца февраля 94 тыс. доз вакцины всего в край поступит", - сказал Томенко.