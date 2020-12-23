В Алтайском крае ожидают поставок более 90 тыс. доз вакцины от коронавируса за три месяца

БАРНАУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Более 90 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступит в Алтайский края до конца февраля 2021 года. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор региона Виктор Томенко.
"Декабрь, январь и февраль - в течение примерно этого срока в край поступит еще чуть более 90 тыс. доз вакцины. Мы предполагаем, что до конца февраля 94 тыс. доз вакцины всего в край поступит", - сказал Томенко.
Власти планируют, что в 2021 году около 700 тыс. из 2,3 млн жителей Алтайского края пройдут вакцинацию от коронавируса. Это составляет 30,4% от общего количества населения. В край уже поступило около 3 тыс. доз вакцины, которыми будут привиты работники социальной сферы и образования. Региональными властями была разработана схема вакцинации, согласно которой она будет проходить на базе 80 медучреждений региона.
По данным оперативного штаба, число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае превысило 31 тысячу. За минувшие сутки выявлено 215 случаев. В регионе введен обязательный масочный режим. С 15 декабря до 15 января действует ряд ограничений, касающихся празднования Нового года, в том числе запрещено проведение массовых мероприятий, новогодних корпоративов. Детские утренники могут проводиться только в рамках одного класса или группы. Работа заведений общепита ограничена с 23:00 до 06:00.