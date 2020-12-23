Губернатор Красноярского края вакцинировался от коронавируса

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края 66-летний Александр Усс вакцинировался от COVID-19.

"Я себе вакцину поставил, прививку сделал. Хотя меня предупреждали о некоторых возрастных ограничениях, но возраст - это не количество прожитых лет, а состояние духа. Поэтому я подписал соответствующее согласие и вакцину поставил", - сообщил губернатор на пресс-конференции в среду, добавив, что вакцинировался во время двух командировок в Москву.

Усс не уточнил, какая именно вакцина была использована. По его словам, он не испытал никаких побочных последствий. Усс также подчеркнул, что вакцина не дает 100% защиты от заражения коронавирусной инфекцией, поэтому он по-прежнему соблюдает санитарно-эпидемиологические требования.

С начала пандемии в Красноярском крае выявлено более 43,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 37,1 тыс. пациентов, умерли 1,5 тыс.