СК задержал подозреваемых в истязании пациентов в центре для наркозависимых в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали в Красноярске двух руководителей реабилитационного центра для наркозависимых "Спарта" по подозрению в истязании пациентов (ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом в среду журналистам сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"В производстве первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело по факту истязаний лиц, страдавших наркотической и алкогольной зависимостью (ч. 2 ст. 117 УК РФ). В рамках расследования данного уголовного дела задержаны 31-летний и 39-летний учредители ООО "Спарта", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, подозреваемые с 2015 по 2017 год в селе Талое Ирбейского района руководили реабилитационным центром для людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. В ходе реабилитации они причиняли пациентам, многие из которых оказались в учреждении по решению родственников, телесные повреждения, ограничивали их в еде и лишали сна, обливали холодной водой на улице, в том числе и зимой.

В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны 19 человек. Следователи не исключают, что будут установлены иные факты преступления.