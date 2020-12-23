Красноярский губернатор сообщил, что КрАЗ сократит выбросы к 2025 году в четыре раза

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Красноярский алюминиевый завод (принадлежит компании "Русал") сократит выбросы к 2025 году в четыре раза. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор региона Александр Усс.

Согласно последнему государственному докладу "О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае" в 2019 году объем выбросов Красноярского алюминиевого завода достиг 56,8 тыс. тонн, что составляет 51% от общего объема выбросов промышленных предприятий города (110,1 тыс. тонн).

"Через пять лет выбросы предполагается сократить в четыре раза. В этом смысле у нас есть все основания полагать, что в этот временной период - пять - семь лет - экологический образ Красноярского алюминиевого завода будет другим", - сказал Усс. По его словам, "Русал" планирует сократить производство первичного алюминия с 1 млн тонн до 500 тыс. тонн в год, а также внедряет экологические технологии.

Красноярский алюминиевый завод построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. Производственная мощность предприятия составляет около 1 млн тонн алюминия в год.