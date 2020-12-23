Красноярский край в шесть раз увеличит число пунктов вакцинации от COVID-19

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Число медицинских учреждений в Красноярском крае, где можно пройти вакцинацию от коронавируса, увеличат с 11 до 63 к концу января. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс на пресс-конференции в среду.

"Сегодня есть 11 медицинских учреждений, которые способны осуществлять вакцинирование. К концу января мы обеспечим готовность 63 учреждений", - сказал губернатор. По его словам, регион уже получил 2,48 тыс. доз вакцины, сейчас идет вакцинация медиков, соцработников и педагогов. До конца года в регион поступит еще 1 тыс. доз.

"В первой половине года, а мы надеемся, в первом квартале, в край будет поставлено до 1 млн вакцин, это означает, что 1/3 населения сможет получить такие прививки", - отметил губернатор, добавив, что вакцинирование, которое пройдет в первой половине года, даст "ожидаемый, стабилизирующий эффект".

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Красноярском крае выявлено более 43,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 37,5 тыс. пациентов, умерли 1,5 тыс. человек.