В Иркутской области суд постановил снести незаконно построенную турбазу на Байкале

ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Суд в Иркутской области постановил снести туристическую базу на берегу озера Байкал, которая была построена незаконно на участке более 30 га. Об этом в среду сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура направила в Ольхонский районный суд исковое заявление с требованием обязать ООО "Улирба" освободить земельный участок от объектов туристической инфраструктуры. Суд первой инстанции удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Ответчик обжаловал судебное решение, однако апелляционная инстанция согласилась с позицией прокурора, оставив решение районного суда без изменения, а жалобу без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В апреле 2013 года администрация Ольхонского района заключила с ООО "Улирба" договор аренды земельного участка площадью более 25 га сроком на 36 лет. Участок предназначался для сельскохозяйственного использования, однако компания разместила на нем турбазу, при этом самовольно захватив еще более 11 га, уточнила пресс-служба прокуратуры.

Турбаза находится на берегу пролива Малое Море в 250 км от Иркутска.