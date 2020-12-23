Усс сообщил о планах Air Bridge Cargo базироваться в аэропорту Красноярска

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. Авиакомпания Air Bridge Cargo планирует сделать аэропорт Красноярска базовым для своих грузоперевозок. Об этом сообщил губернатор края Александр Усс на пресс-конференции в среду.

"Очень важно, что ставку на Красноярский край сделала известная компания Air Bridge Cargo, или "Волга-Днепр", как ее называют. <…> Географическое положение Красноярска они считают идеальным, чтобы сделать своим базовым аэропортом", - сказал Усс. Он добавил, что в 2020 году благодаря грузоперевозкам авиакомпании аэропорт Красноярска выполнил свои производственные планы в условиях пандемии.

Также губернатор напомнил, что компания "Аэрофлот" планирует открыть свой хаб в аэропорту Красноярска. Из-за пандемии коронавирусной инфекции эти планы были перенесены на лето 2021 года.

Air Bridge Cargo основана в 2004 году и входит в группу компаний "Волга-Днепр". Авиакомпания - первый перевозчик в России, приступивший к эксплуатации грузовых самолетов семейства Boeing 747. Компания выполняет регулярные грузовые перевозки между Европой, Россией, Азией и Северной Америкой, маршрутная сеть перевозчика покрывает более 30 направлений по всему миру.

Аэропорт Красноярск имени Дмитрия Хворостовского (прежнее название Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. метров с пропускной способностью 2,5-5 млн пассажиров.