Сильный снегопад парализовал улицы Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Сильный снегопад, который начался утром в среду и продолжится до конца четверга, парализовал улицы Новосибирска. В середине дня в городе образовались серьезные пробки, дорожная ситуация оценивается в 8 баллов, что на три балла выше обычного, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Яндекс".

"Сегодня утром максимальная загруженность новосибирских дорог оценивалась в 6 баллов, что на один балл выше привычного. После обеда светофор "Яндекс.Пробок" показал 8 баллов - это на 3 балла больше, чем обычно в это время в среду. Ожидается, что пробки продолжат расти в ближайший час и к 18 часам достигнут пика в 9 баллов", - сообщили в компании.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин, сильные снегопады будут идти в Новосибирской области в ближайшие два дня. По его словам, это связано с противостоянием атлантических и арктических масс: циклон с атмосферными фронтами движется на юго-восток и при перемещении вызывает увеличение облачности и снегопады.

"Мы полагаем, что сегодня и завтра будут по нашей территории, Алтаю и Кемеровской области местами сильные снегопады, то есть интенсивностью более 5 мм за 12 часов, метели, порывистые ветры силой до 18-20 м/с. Алтайские синоптики дали на своей территории возможность усиления ветра в порывах до опасных пределов, то есть до 25-27 м/с. Будут ухудшение видимости, снежные заносы на дорогах", - сказал Ягудин.

Температура воздуха днем в ближайшие два дня будет варьироваться от 4 до 9 градусов мороза, однако 25 и 26 декабря появится "гора атмосферного давления", которая преградит доступ атлантического теплого воздуха и пропустит воздушные массы из районов Таймыра, более глубинных районов Сибири. В эти дни вплоть до 30 декабря установится аномально холодная погода в Новосибирской и Томской областях.