Строительство нового горнолыжного комплекса в Шерегеше планируют начать в 2022 году

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Строительство нового туристического комплекса на секторе "D" горнолыжного курорта Шерегеш в Кузбассе, который позволит втрое увеличить годовой поток туристов в Горную Шорию, планируют начать в 2022 году. Проект с инвестициями порядка 1,5 млрд рублей разработан частным инвестором и получил господдержку от центра "Мой бизнес", сообщила в среду на пресс-конференции ТАСС директор центра Кристина Шинкарюк.

"В новом секторе "D" в Шерегеше предполагает создание нового зимнего горного курорта и центра проведения соревнований высокого уровня. С 2022 года частный инвестор планирует начать строительство подъемников, трасс, отелей, гостиниц магазинов и кафе. Общий размер капиталовложений, по предварительной оценке, составит около 1,5 млрд рублей. Предприниматель обратился за господдержкой в центр "Мой бизнес", нами профинансированы работы по разработке бренда, маркетинговой стратегии и бизнес-плана для реализации данного проекта", - сказала Шинкарюк.

Проект будет реализован также при участии предпринимателей из туристско-рекреационного кластера Кузбасса. Туристические секторы нового горнолыжного комплекса будут связаны в единую сеть горнолыжных склонов и канатных дорог. При проектировании будет применяться принцип ski in - ski out ("катание от дверей"), когда на лыжах можно будет подъехать к большинству объектов туристической инфраструктуры.

Сейчас в Шерегеше туристы отдыхают в основном на секторе "А". Здесь расположены гостиницы, кафе и рестораны, основные горнолыжные трассы и подъемники. Застройка данного района велась стихийно и хаотично, из-за этого передвижение по объектам инфраструктуры не очень удобны для туристов, нет единых систем доступа на подъемники, централизованной системы оплаты. Новый горнолыжный комплекс будет работать с использованием цифровых инноваций, которые предполагают оказание максимального количества услуг туристам в цифровом формате.

"В результате Шерегеш должен стать круглогодичным туристическим курортом высокого уровня. Ожидается, что поток туристов вырастет почти в 3 раза: с 1,3 млн. чел в 2019-2020 гг. до 3,4 млн человек в горнолыжный сезон, когда новый курорт начнет работать с полной мощностью", - добавила руководитель "Моего бизнеса".

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. В этом году сезон здесь стартовал 14 ноября. На курорте работают более 80 гостиниц, доступны 26 горнолыжных трасс общей протяженностью 56 км и 18 подъемников.