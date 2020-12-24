Более 10 тыс. кубометров снега вывезли с улиц Новосибирска за ночь

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Более 10 тыс. кубометров снега вывезено с улиц Новосибирска, где в среду, 23 декабря, прошел сильный снегопад, ставший причиной ухудшения дорожной ситуации. Коммунальные службы города работают в авральном режиме, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Сегодня все коммунальные службы работают в авральном режиме, и продолжают работать 158 единиц техники на улицах Новосибирска. <…> За ночь более 10 тысяч кубометров снега вывезено за пределы города, эта работа продолжается. Примерно такое же количество предстоит вывезти", - сказал мэр.

Он добавил, что городские власти намерены убрать выпавший снег до наступления холодов, которые прогнозируются в Новосибирске в эти выходные. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин, за сутки в городе выпало от 6 до 11 мм осадков, что составляет около 30% от месячной нормы. По его словам, обильный снегопад в городе связан с противостоянием атлантических и арктических масс: циклон с атмосферными фронтами движется на юго-восток и при перемещении вызывает увеличение облачности и снегопады.

Синоптики ожидают похолодание до 42 градусов мороза в регионах на юге Западной Сибири к концу этой недели. По прогнозам, температура воздуха в Новосибирской области упадет до минус 30-35, а в Томской области - до минус 40-42 градусов.