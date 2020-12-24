В Иркутской области четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме

ИРКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Пожар в многоквартирном доме произошел в четверг в Ангарске Иркутской области, пострадали четыре человека, один из них госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Город Ангарск, 24 декабря произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны происходило открытое горение в квартире на втором этаже, задымление в подъезде. Самостоятельно эвакуировались десять человек, из них двое детей. Пожарными спасены четверо пострадавших с отравлением угарным газом. Одна из них, женщина 1938 года рождения, госпитализирована", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.