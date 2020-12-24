Доходы Томской области на 2021 год выросли на 25% после окончательного чтения бюджета

ТОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Томской области в четверг приняли во втором и окончательном чтении бюджет региона на 2021 год. По сравнению с первым чтением доходы и расходы выросли на четверть - до 82, 49 млрд рублей и 88,2 млрд рублей соответственно. Дефицит бюджета региона на 2021 год вырос в три раза - до 5,7 млрд (10% от собственных доходов).

Депутаты Законодательной думы Томской области 29 октября приняли в первом, предварительном чтении проект бюджета на 2021 год: доходы должны были составить 65,03 млрд рублей, расходы - 66,53 млрд, что на 15% ниже, чем в принятом бюджете 2020 года, собственные доходы - 58 млрд рублей (на уровне 2020 года). В соответствии с проектом бюджета, его дефицит в 2021 году составит 1,5 млрд рублей, или 2,6% от суммы доходов.

"По сравнению с первым чтением общий объем доходов областного бюджета увеличен исключительно за счет средств из федерального бюджета на 17,5 млрд рублей и составил 82,49 млрд рублей. Общий объем налоговых и неналоговых (так называемых собственных) доходов по сравнению с первым чтением не изменен, объем собственных доходов принят в сумме 58,1 млрд рублей. По расходам - они также претерпели естественные изменения, по сравнению с первым чтением они увеличены на 21,7 млрд рублей, общий объем расходов составит 88,2 млрд рублей", - сообщил в ходе собрания вице-губернатор Александр Феденев.

Он добавил, что дефицит бюджета по сравнению с первым чтением вырос с 1,5 млрд рублей до 5,7 млрд рублей, что составляет 10% от собственных доходов региона. Данная мера необходима, чтобы обеспечить обслуживание госдолга, который составляет 38 млрд рублей.

За принятие бюджета 30 депутатов проголосовали за принятие закона, 7 - против, один воздержался. "Бюджет принят", - подытожила спикер думы Оксана Козловская.

Как отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин в своем выступлении после принятия данного решения, бюджет 2021 года разрабатывался с учетом мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями, однако все системы жизнеобеспечения и социальные гарантии регион сохранил. "Мы сохранили все социальные обязательства перед жителями - мы не прекратили строительство социальных объектов, в первую очередь детских садов, школ. Мы нашли деньги на капремонт учреждений социальной сферы, на газификацию районов и, конечно, президентские национальные проекты, которые решают самые приоритетные задачи. Мы обеспечили на 2021 год заработные платы учителей, врачей, все системы жизнеобеспечения области обеспечены финансированием", - сказал глава Томской области.