Лишенный прав водитель сбил двух человек на остановке в Барнауле

БАРНАУЛ, 24 декабря. Водитель легкового автомобиля, лишенный прав, сбил женщину и девочку, выходивших из общественного транспорта на остановке в Барнауле, они были доставлены в больницу с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход - женщина 1986 года рождения и пешеход - девочка 2005 года рождения получили телесные травмы, доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.

ДТП произошло утром в четверг в 08:40 по местному времени (04:40 мск). Как сообщили в пресс-службе, водитель ранее был лишен водительских прав. Полиция проводит проверку по факту данного ДТП.