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Пандемия COVID-19

В Томской области началась запись на массовую вакцинацию от коронавируса

Подать заявку на онлайн-сервисе может любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет

ТОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Томской области запустили онлайн-сервис для записи на бесплатную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Подать заявку может любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет, сообщил на собрании думы в четверг губернатор региона Сергей Жвачкин.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил в декабре начать масштабную вакцинацию от коронавируса медицинских работников и учителей во всех регионах. В Томскую область для этих целей в декабре были направлены более 1,6 тыс. доз вакцины "Спутник V". До марта 2021 года регион ожидает поступление еще порядка 53 тысяч доз вакцины.

"В новом году нам с вами предстоит поставить точку в эпидемии коронавируса. Это можно сделать только благодаря вакцинации, к которой Томская область полностью готова. Я принял решение, и сегодня на сайте ковидтомск.рф мы открываем сервис предварительной записи на вакцинацию. Любой житель Томской области получает право на бесплатную прививку от коронавируса. Для этого нужно всего лишь оставить заявку на сайте", - сказал Жвачкин.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 22 925 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 18 387 пациентов, умерли 206 человек.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская областьПандемия COVID-19
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