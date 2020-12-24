В Омской области приняли бездефицитный бюджет на 2021 год

ОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Бюджет Омской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. принят с нулевым дефицитом с доходной и расходной частью в размере 96,3 млрд рублей. По сравнению с первоначальным бюджетом на 2020 год доходная часть увеличилась более чем на 6%, расходная часть - почти на 4%.

"В непростых условиях формировался бюджет, это пандемия и ее последствия. Но, тем не менее, нам удалось его сбалансировать, он бездефицитный, доходы и расходы у нас 96,3 млрд рублей. <…> Бюджет социально ориентированный, более 2/3 расходов - это социальные расходы", - сказал журналистам после заседания Законодательного собрания Омской области министр финансов региона Вадим Чеченко.

Перед принятием бюджета депутаты Заксобрания подержали десять поправок, предложенных губернатором Александром Бурковым. Наиболее значимые из них - перераспределение 2,14 млрд собственных средств региона на строительство школ и детских садов по нацпроектам "Образование" и "Демография". В целом по расходной части больше всего средств будет выделено госпрограммам по развитию образования (26 млрд рублей), здравоохранения (19,2 млрд рублей), на социальную поддержку населения (13,9 млрд рублей) и развитие транспортной системы региона (11 млрд рублей).

Министр отметил, что в бюджете профинансированы все социально значимые направления. "Ряд направлений необходимо будет усилить, и мы понимаем, за счет чего это будем делать, - сказал Чеченко. - [Задача бюджета -] в полном объеме выполнить обязательства региона перед населением и по заработной плате, и по социальной поддержке, и по другим направлениям, а также обеспечить областное софинансирование всех тех мероприятий, которые реализуются в рамках национальных проектов".

По его словам, уже в феврале будут представлены первые изменения в бюджет, среди которых распределение дополнительной целевой поддержки в размере 10 млрд рублей и средств из собственных источников региона, которые будут сформированы по итогам исполнения бюджета текущего года.