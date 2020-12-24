Число зрителей губернаторской елки в Новосибирске в 2020 году может вырасти вдвое

"В этом году губернаторская елка пройдет в формате телепередачи без участия зрителей. Есть и преимущества у такого формата. Если непосредственно новогоднюю губернаторскую елку у нас могли увидеть до 1,7 тыс. детей, то мы рассчитываем, что трансляцию этой елки увидит аудитория в два раза больше", - сказал Сазонов.

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области рассчитывают, что количество зрителей губернаторской елки, которая в этом году из-за пандемии пройдет в формате телетрансляции, будет вдвое больше, чем при традиционном проведении праздника, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС заместитель министра культуры области Евгений Сазонов.

По его словам, елка пройдет 30 декабря, 31 декабря и 1 января. В декабре трансляция начнется в 17:00 (13:00 мск), а 1 января в 15:50 (11:50 мск). Начинаться празднование будет с новогодней видеооткрытки от Деда Мороза, после чего с поздравлением выступит губернатор Новосибирской области Андрей Травников. После этого новосибирский академический молодежный театр "Глобус" представит спектакль "Морозко".

"Будет представлен спектакль "Морозко" <...>. Поставил его наш молодой, но уже зарекомендовавший себя многими работами режиссер-постановщик Иван Орлов. Постановочная группа вся из нашего театра, и очень много в этом спектакле световых, видео- и других эффектов, интересных детям и подросткам", - сказала директор театра Татьяна Людмилина.

Кроме того, сохранится традиция вручения подарков детям, приглашенным на губернаторскую елку. Среди них - воспитанники детских домов, дети погибших военнослужащих и дети-волонтеры. Свои подарки они смогут забрать до Нового года.

По данным оперативного штаба, на утро 24 декабря в области зарегистрировано более 26,7 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе число заразившихся за сутки впервые за последние два месяца превысило 100 человек. До конца года в области действует режим повышенной готовности, в рамках которого введен ряд ограничений. В частности, с 00:00 до 08:00 запрещена работа ресторанов и ночных клубов, кроме кафе в аэропортах, гостиницах и на вокзалах.