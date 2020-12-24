Власти Алтайского края объявили 31 декабря в регионе выходным днем

"Указом предписано органам исполнительной власти Алтайского края установить для гражданских служащих нерабочий день 31 декабря 2020 года с сохранением денежного содержания (среднего заработка)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ранее в РФ не было единой позиции по поводу объявления 31 декабря выходным днем. Однако накануне на заседании Государственного совета вопрос был поднят на уровень главы государства. В среду, 23 декабря, президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявили его выходным для государственных и муниципальных служащих.