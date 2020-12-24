Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Росприроднадзора по делу о разливе ГСМ в Норильске

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края объявил до 29 декабря перерыв в заседании по рассмотрению иска Росприроднадзора к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие ГМК "Норникель") о взыскании более 148 млрд рублей штрафа за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3.

Перерыв объявлен в связи с рассмотрением ходатайства стороны защиты о назначении судебной экспертизы для определения растворимости нефтепродуктов в воде. В четверг ходатайство заявил адвокат НТЭК Юлий Тай. По мнению защиты, исследование по этому вопросу, проведенное центром лабораторного анализа и технических измерений, могло дать недостоверный результат. "Первая проблема заключается в том, что не так отобрали, не так перевозили, не так измеряли и так далее. И самое главное, у них в результате получилась цифра, которая не совпадает с тем, как есть на самом деле", - сказал адвокат.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росприроднадзора на 148 млрд рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании, которой принадлежит норильская ТЭЦ-3, где в конце мая произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Первое заседание суда прошло 12 октября, а 24 ноября началось рассмотрение дела по существу. В качестве третьих лиц по делу выступают ГМК "Норникель", Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края и краевая прокуратура.

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета - по подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей.