В Иркутской области семеро школьников обратились к медикам с признаками отравления

ИРКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Семь учеников школы № 6 в городе Шелехове Иркутской области обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Начата доследственная проверка, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СК.

"Следственным отделом по Шелеховскому району СУ СК России по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), по факту отравления учащихся одной из школ города Шелехова", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, утром в четверг с признаками отравления в больницу обратились трое учащихся школы, еще четверо вызывали врача на дом. В настоящее время все обратившиеся за медпомощью проходят лечение амбулаторно.

Следователи СК изучают документацию о поставщиках продуктов питания в школу, опрашивают персонал учреждения. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит эпидемиологическое расследование. Специалисты обследуют школу, в том числе пищеблок. Отобраны пробы воды, пищевых продуктов.

Шелехов находится в 20 км от Иркутска. В городе проживают около 50 тыс. человек.