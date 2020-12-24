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В Красноярске арестовали двух руководителей реабилитационного центра для наркозависимых

По предварительной версии следствия, в ходе реабилитации они наносили пациентам телесные повреждения, ограничивали их в еде и сне, обливали холодной водой на улице

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Красноярский суд заключил под стражу двух руководителей реабилитационного центра для наркозависимых "Спарта", которые подозреваются в истязании 19 пациентов. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"В рамках расследования данного уголовного дела задержаны 31-летний и 39-летний учредители ООО "Спарта". <…> В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, подозреваемые с 2015 по 2017 год в селе Талое Ирбейского района руководили реабилитационным центром для людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. В ходе реабилитации они наносили пациентам телесные повреждения, ограничивали их в еде и сне, обливали холодной водой на улице, в том числе и зимой.

В настоящий момент потерпевшими признаны 19 человек, но следователи не исключают выявления дополнительных фактов преступлений.

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