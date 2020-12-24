В Омской области сняли карантин по африканской чуме свиней

ОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области сняли в Омском районе карантин, введенный после выявления в деревне Березянка очага африканской чумы свиней. Об этом сообщается в указе губернатора Александра Буркова, опубликованном в четверг на сайте правительства региона.

"Постановляю отменить с 24 декабря 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней, установленные <…> на территории Омского муниципального района Омской области", - говорится в документе.

В указе сообщается, что на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемой зон, которые включают всю территорию Омского района, за исключением свиноводческих хозяйств III и IV компартмента (уровня зоосанитарной защиты), запрещены вывоз свиней и продуктов свиноводства, не прошедших промышленную тепловую обработку, продажа и закупка свиней у населения. Эти меры будут действовать до 24 июня 2021 года.

Первая за три года вспышка АЧС была зарегистрирована в Омской области в конце ноября в деревне Березянка. В самом населенном пункте и в двух соседних поселениях у населения было изъято 323 свиней, за которых их владельцы позднее получат компенсацию. Заводить свиней в этих трех деревнях будет разрешено только через год после выявления очага.

Впервые это заболевания было выявлено на территории Омской области летом 2017 года. Тогда АЧС была зарегистрирована в 12 районах и самом Омске. Карантин в последнем очаге заболевания был снят 10 ноября 2017 года. Из-за выявления АЧС региональный бюджет понес ущерб в размере не менее 230 миллионов рублей, было уничтожено и кремировано свыше 20,4 тыс. свиней.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых.