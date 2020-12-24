Губернатор Омской области порекомендовал сделать 31 декабря выходным

ОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Омской области Александр Бурков порекомендовал руководителям организаций и индивидуальным предпринимателем сделать 31 декабря выходным.

"Президент РФ Владимир Путин рекомендовал сделать 31 декабря нерабочим днем. Мы поддерживаем эту инициативу. <…> Чтобы создать праздничную атмосферу, рекомендую руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям сделать 31 декабря днем отдыха, если это позволяет сделать специфика рабочего процесса", - написал в четверг Бурков в Instagram.

Ранее ряд регионов РФ уже объявили 31 декабря выходным. В среду, 23 декабря, глава государства поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России.