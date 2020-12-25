В Омске водитель маршрутки выгнал на мороз женщину-инвалида

ОМСК, 25 декабря. /ТАСС/. Водитель маршрутки в Омске выгнал из салона в 10-градусный мороз пожилую женщину на инвалидной коляске, не став дожидаться окончания ее посадки в машину. Информация об инциденте направлена перевозчику, будет организована проверка, сообщили в пятницу ТАСС в городском департаменте транспорта.

"По мнению департамента транспорта, такая ситуация совершенно недопустима, специалисты уже направили информацию индивидуальному предпринимателю, который осуществляет перевозки по маршруту. По данному факту перевозчиком будет проведена проверка", - сказали в департаменте.

В местной группе в соцсети "ВКонтакте" очевидцы сообщили, что инцидент произошел накануне около 17:00. "Пока бабушка взбиралась по лестнице, водитель кричал на нее: "Куда вы лезете, я, что вас ждать буду, езжайте на низкопольных автобусах, они для инвалидов ходят", - пишет один из пользователей соцсети. Когда женщина поднялась в маршрутку, сопровождавший ее мужчина в возрасте пытался сложить кресло, чтобы войти, но водитель закрыл дверь и поехал, оставив женщину одну в салоне, а мужчину на остановке. После возмущения пассажиров автобус остановился и водитель выгнал женщину на улицу.