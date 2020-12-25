Число обратившихся к медикам учеников школы под Иркутском возросло до 22

ИРКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство Иркутской области в пятницу сообщило, что в школе города Шелехова, где накануне произошло массовое отравление, на плохое самочувствие жаловались 117 учеников. За медпомощью обратились 22 школьника, двое госпитализированы.

Пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области в четверг сообщала, что за медицинской помощью обращались семеро детей, все были направлены на амбулаторное лечение.

"24 декабря 117 учащихся 1-11 классов Шелеховской школы № 6 жаловались на тошноту и рвоту. В Шелеховскую районную больницу за медицинской помощью с подозрением на острую кишечную инфекцию обратились 22 ребенка, из них 20 находятся на амбулаторном лечении, двое госпитализированы (у одного ребенка аппендицит). Остальных детей врачи посмотрели на дому, по согласию родителей у части школьников были взяты мазки на анализы", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

СК проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") по факту отравления школьников. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит эпидемиологическое расследование. Специалисты обследуют школу, в том числе пищеблок. Отобраны пробы воды, пищевых продуктов.

Шелехов находится в 20 км от Иркутска. В городе проживают около 50 тыс. человек.