Жительница Приангарья собирала деньги на похороны якобы умершего сына

ИРКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении 25-летней женщины, которая собирала деньги на похороны якобы умершего сына. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу полиции поступило заявление от жительницы города, которая рассказала, что на странице своей знакомой в социальных сетях увидела объявление о сборе материальной помощи для организации похорон сына. Женщина перевела деньги, однако впоследствии узнала, что ребенок на самом деле жив. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

Cотрудники полиции задержали 25-летнюю женщину, которая собирала деньги. Выяснилось, что она состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию и содержанию семилетнего сына. Несколько месяцев назад мальчик был изъят из семьи и устроен в социальное учреждение.