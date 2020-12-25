Омский суд обязал один из районов обеспечить бесплатное питание для школьников-инвалидов

ОМСК, 25 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Омской области вынуждена была обратиться в суд, чтобы обязать администрацию Нижнеомского района обеспечить бесплатным питанием школьников с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры, суд обязал муниципалитет организовать таким ученикам двухразовое бесплатное питание.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что в бюджетных общеобразовательных учреждениях [Нижнеомского] муниципального района не организовано бесплатное двухразовое питание для 62 несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. <…> Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - сообщила пресс-служба.

В ведомстве отметили, что прокуратура вынуждена была обратиться в суд, так как муниципалитет добровольно не устранил выявленные в ходе проверки нарушения. Администрация района вместо бесплатного питания также могла выплачивать денежную компенсацию таким ученикам, однако и эта норма закона не была выполнена.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.