СК возбудил уголовное дело в связи с массовым отравлением в школе в Иркутской области

ИРКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в связи с массовым отравлением в школе города Шелехова. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По версии следствия, с 24 декабря по настоящее время с признаками отравления за медицинской помощью обратились 22 учащихся школы № 6, из них двое находятся в больнице, остальные проходят лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.

Следователи допрашивают работников школьного пищеблока, изучают документацию.

Как сообщал ТАСС, по информации пресс-службы правительства Иркутской области, в четверг 117 учеников школы пожаловались на тошноту и рвоту, 22 школьника обратились за медицинской помощью, двое из них госпитализированы.

Шелехов находится в 20 км от Иркутска. В городе проживает около 50 тыс. человек.