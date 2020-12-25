Пять человек пострадали в ДТП с "Камазом" под Кемерово

ТАСС, 25 декабря. Трое взрослых и двое детей травмированы в результаты столкновения легкового автомобиля и "Камаза" на трассе Кемерово - Новокузнецк. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГИБДД по региону.

"Поступил сигнал о ДТП на 23-м километре автодороги Кемерово - Новокузнецк. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2115 не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, вследствие чего совершил наезд на грузовик "Камаз", - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализирован 35-летний водитель легкового автомобиля и два его 15-летних пассажира. За медицинской помощью обратились также двое пассажиров ВАЗ, 43-летний мужчина и 20-летняя девушка.