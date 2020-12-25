Налоговый импульс для бизнеса от региональных льгот в Кузбассе составил 1,8 млрд рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бизнес в Кузбассе с начала пандемии смог сократить расходы на платежи по налогам в региональный бюджет на 1,8 млрд рублей благодаря снижению налоговых ставок по решению областных властей. Об этом на пресс-конференции ТАСС в пятницу сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

"Помимо федеральной поддержки мы запустили очень большой блок региональной поддержки. <…> В результате мы получили налоговый импульс для малого и среднего бизнеса по итогам вот этого года, который оценивается примерно в 1,8 млрд рублей. Если добавить туда поддержку еще и федеральную, то это уже 2,4 млрд [рублей]", - сказал он.

Весной 2020 года, в самом начале пандемии, власти Кузбасса приняли решение о беспрецедентном снижении ставок по налогам, которые уплачиваются бизнесом в региональный бюджет. Эта мера стала дополнением к федеральным инструментам поддержки. Так, в шесть раз - с 6 до 1% была снижена ставка по УСН для организаций и ИП, уплачивающих налог с доходов, и в три раза - с 15 до 5% ставка УСН для тех, кто платит налог с прибыли.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, этой поддержкой смогли воспользоваться 1,4 тыс. организаций и более 11 тыс. индивидуальных предпринимателей по 68 видам экономической деятельности.

Бесплатные онлайн-консультации по всем вопросам о применении региональных льгот предприниматели могли получить в центре "Мой бизнес", который создан в Кузбассе по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". С начала пандемии на его горячую линию поступило свыше 15 тыс. обращений от бизнеса.